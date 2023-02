Pourquoi les villes wallonnes sont attirées par le modèle de voitures partagées

Parler mobilité à Liège n’est pas chose aisée, tant les travaux du tram occupent et éventrent tout le centre-ville, occasionnant tracas et colère des riverains et commerçants. Alors, quand l’échevin de la Mobilité, Gilles Forêt (MR), qui doit faire comprendre à ses administrés que le chantier du tram ne relève pas de ses compétences (une gageure !), peut parler d’autre chose, il ne s’en prive pas. C’est ce qu’il a fait, mardi, en annonçant l’arrivée sur le sol liégeois d’un nouvel opérateur de voitures partagées, Poppy, qui fait une première incursion dans une ville wallonne après avoir fait ses armes à Anvers, Bruxelles et Gand depuis septembre. « On a actualisé le plan communal de mobilité en 2021 pour permettre des moyens de déplacements alternatifs. Cela vise une utilisation de l’espace public plus harmonieuse et plus en phase avec les volontés citoyennes », affirme Gilles Forêt.