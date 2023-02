Arthur Theate: «Avec Tedesco, nous devrons être très disciplinés»

L’Émilie-Romagne et la Bretagne n’ont pas eu raison de son savoureux accent liégeois. Transféré l’été dernier de Bologne au Stade Rennais pour 19 millions d’euros, Arthur Theate a changé de dimension. Il se fait dorénavant plus rare dans les médias, mais le jeune Belge (22 ans) est resté le même. Tant l’homme que le joueur. Le gaucher n’a pas tardé à s’imposer en France, grâce à sa combativité, sa détermination et son efficacité défensive. Ce qui lui a permis, en quelques mois seulement, de gagner son ticket pour la Coupe du monde 2022. Si le garçon n’a pas obtenu la moindre opportunité de se montrer au Qatar, il demeure confiant. Le présent et le futur de la défense des Diables, c’est lui. Du moins, en partie.