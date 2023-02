Felice Mazzù avant le duel entre le Sporting de Charleroi et Seraing: «C’est un match très important pour la suite de la saison»

Après une première mi-temps indigne à Malines qui ne l’a finalement pas empêché de prendre un point dimanche dernier, le Sporting de Charleroi va affronter Seraing ce samedi soir avec la ferme intention de prester de la même façon – convaincante – durant 90 minutes afin de prendre trois points très importants. « J’aimerais qu’on trouve une régularité dans la longueur et ça se joue sur différents paramètres, notamment peut-être au niveau mental. On a été dans la réaction à cause de cette première période. On parle de cette irrégularité, mais je pense que c’est tout simplement une question d’état d’esprit et de maturité. On ne gère peut-être pas encore assez bien ces moments importants », expliquait Felice Mazzù, ce vendredi en début d’après-midi. « On met l’accent sur ces situations et on met tout pour s’améliorer. L’état d’esprit est la chose la plus importante. On doit encore progresser pour tout donner de la première à la dernière minute. »

Alors que le Sporting répète ses prestations à deux visages, Felice Mazzù ne sait pas exactement quelle en est la principale explication. « Je ne pense pas que ce soit du stress. Dans ma philosophie de travail, j’essaie de mettre les joueurs dans le confort sur le plan mental, de toujours respecter les adversaires. À partir de là, c’est un travail que chaque joueur doit faire sur le terrain. »

« Candidat au maintien », selon les termes de son entraîneur, le matricule 22 se doit évidemment de faire un résultat lors des deux prochaines semaines, face aux deux derniers de la classe, Seraing et Ostende. « Je ne veux pas me projeter. Le match le plus important, c’est celui qui arrive ce samedi et c’est certainement un moment très important pour la suite de notre saison. »

Même si elle paraît aujourd’hui d’un autre temps, les Zèbres devront aussi effacer la gifle reçue en Coupe de Belgique, à Seraing. « On n’a pas parlé de ce match parce que ça ne sert à rien de ressasser de mauvais souvenirs. Les joueurs savent très bien qu’ils n’ont pas fait ce qu’il fallait pour se qualifier ce jour-là. Ils doivent montrer qu’on est chez nous et, peut-être oui, prendre une revanche sur cette élimination. »

Le T1 des Zèbres s’attend à une solide rencontre ce samedi au Mambourg malgré le classement peu envieux de son adversaire liégeois. « Je m’attends à un match qui ne sera pas simple. Je vais revenir avec le mental, mais quand vous êtes dans notre situation, le mental et l’envie d’être conquérant, ce sont des paramètres importants. C’est un match pas simple car Seraing vient de gagner et aura un boost mental grâce à ça, mais ce sera à nous à faire le nécessaire pour passer au-dessus. »

Comme la semaine dernière, Stelios Andreou n’est pas dans la sélection pour ce week-end. Un seul changement est d’ailleurs à signaler dans le groupe, Nicolas Closset est remplacé par Martin Delavallée en tant que troisième gardien.

Le groupe : Koffi, Patron, Delavallée, Knezevic, Van Cleemput, Boukamir, Marcq, Bager, Nkuba, Tchatchoua, Kayembe, Ilaimaharitra, Zorgane, Morioka, Heymans, Hosseinzadeh, Mbenza, Badji, Bayo, Stulic.

Blessé : Benbouali.

Non repris : Ozornwafor, Monticelli, Dalle Molle, Andreou, Chiacig.