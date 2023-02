Inspirez, expirez

Homme d’image, de son et de mots, Nikos Aliagas continue à lire de la philo et de la poésie, et à refaire le monde avec toutes les personnalités qu’il rencontre dans le cadre de son boulot. Voici trois façons de s’en inspirer.

Relire Charles Cros, « il est un peu désuet », dit-il. Et c’est ce qui lui plaît. Particulièrement Le Coffret de santal à la forme incroyablement libre : publié tout d’abord en 1873, avec une préface et 74 poèmes, dont le célèbre Hareng saur, il est réédité et augmenté en 1879 avec, dans sa forme définitive, 113 poèmes. La version récitée par l’acteur Daniel Gélin entouré d’enfants est mythique.