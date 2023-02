La police lance deux avis de recherche après des disparitions inquiétantes (photos)

La police fédérale a lancé sur vendredi deux avis de recherche après des disparitions inquiétantes. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la police via le numéro gratuit 0800/30 300.

Adeline Cailleaux

Le premier avis de recherche concerne une jeune femme âgée de 26 ans, Adeline Cailleaux. Elle a été vue pour la dernière fois à son domicile, à Mons, le jeudi 9 février. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

« Adeline mesure 1m65 et est de corpulence normale. Elle a les yeux bruns et de longs cheveux bruns. Il est demandé à Adeline de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer » indique la police sur son site internet.

Jérémy Duvivier

Le deuxième avis concerne Jérémy Duvivier, un jeune homme âgé de 28 ans. Il a été vu pour la dernière fois à son domicile situé à La Louvière le dimanche 29 janvier. Il n’a plus été vu depuis. « Jérémy mesure 1m86 et est de corpulence athlétique » indique la police dans son avis de recherche. « Il a de courts cheveux bruns et les yeux bruns. Il est demandé à Jérémy de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer ».