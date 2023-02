Décès d’un coursier: «Sultan ne peut pas être mort pour rien»

Un coursier est décédé la semaine dernière à Bruxelles, après avoir été percuté par un car pendant qu’il livrait des plats de restaurants pour Uber Eats. Syndicats et collectifs dénoncent l’impunité des plateformes « qui violent le droit belge » et pressurent leur main-d’œuvre.

A la Maison des livreurs, en plein quartier européen à Bruxelles, ce jeudi soir, ils sont une petite dizaine à faire le point. Avec un sentiment partagé : que « la mort de Sultan » (survenue il y a une semaine jour pour jour, NDLR) ne peut pas déjà être oubliée, même si finalement, on n’en a pas beaucoup parlé. Dernier sujet des JT… » Le lieu, meublé avec quelques canapés de récup, est géré par des syndicats (CSC et FGTB) et des collectifs de coursiers. Installé il y a quelques mois pour accueillir une population de travailleurs, celle qui livre des plats de restaurants aux domiciles des particuliers, éclatée dans la capitale, souvent très mal informée, fréquemment précarisée. Pour boire un café, se réchauffer un peu entre deux coups de pédale hivernaux, mais aussi parler de ses droits.