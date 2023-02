«Close» arrive en tête des nominations des Magritte 2023

Qui de Animals, La ruche, Nobody has to know, Rien à foutre et Tori et Lokita décrochera le Magritte du meilleur film 2023 ? Qui de Nabil Ben Yadir, Bouli Lanners, Julie Lecoustre et Emmanuel Marre ainsi que Luc et Jean-Pierre Dardenne fera le grand Chelem en raflant le Magritte de la meilleure réalisation ? Réponse le 4 mars, lors d’une cérémonie orchestrée par l’acteur, réalisateur, humoriste Patrick Ridremont qui prévient qu’il s’est coulé dans le moule, que ses mots auront un nœud papillon et qu’il n’y aura pas de claquettes. « Si les gens veulent du clash, il existe d’autres émissions sur la RTBF comme Le grand cactus pour ça. Si on me met un smoking, ce n’est pas pour pisser sur scène. »