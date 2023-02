Maxime Prévot sur Jean-Luc Crucke: «Un centre fort est gage de stabilité et d’efficacité»

Le président des Engagés raconte les coulisses du transfert de Jean-Luc Crucke du MR vers son nouveau mouvement centriste. L’objectif est d’attirer les libéraux-sociaux et les déçus d’Ecolo.

Le pêcheur wallon de la semaine n’est pas Paul Magnette mais Maxime Prévot. Son gros poisson s’appelle Jean-Luc Crucke, ex-ministre MR du Budget devenu jeudi, vice-président des Engagés. « Parce que nous avons tous les deux la conviction profonde qu’il faut un sursaut des hommes et des femmes politiques pour plus de convergence, plutôt que se crêper le chignon sur les différences », justifie, à froid, celui qui est aussi bourgmestre de Namur. « Les clashs, les traits d’humour, ne font que renforcer l’incompréhension des gens. Ils ont l’impression que les politiques passent leur temps à se lancer des boules puantes polémiques. Les partis de gauche et de droite s’évertuent à servir les intérêts de leur clientèle alors que l’on doit veiller à faire progresser tout le monde. »