Podcast – Samuel Forey, correspondant du «Soir» à Jérusalem, raconte ses 10 années au Moyen-Orient

Les Aurores Incertaines », c’est le nom du premier livre de Samuel Forey, notre correspondant à Jérusalem. Samuel était en Egypte en 2011 au moment de la révolution qui a provoqué le départ du président Moubarak. Il a couvert la bataille de Mossoul, en Irak, en 2017. Reportage qui lui a valu le prestigieux prix Albert-Londres. Dans les Aurores Incertaines, il raconte la guerre, la révolution, la mort mais aussi l’attente, l’ennui et l’espoir. Ecouter Samuel, c’est écouter les tourbillons qui agitent le Moyen Orient depuis des décennies. Son livre, publié chez Grasset, est un récit intense et émouvant. Samuel est passé par Bruxelles, on n’a pas laissé passer l’occasion de lui ouvrir notre micro.

