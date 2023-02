Quand les jeunes réinventent la Saint-Valentin

Au contraire de leurs aînés qui souvent considèrent la célébration du 14 février comme poétique et sacrée, les jeunes Belges boudent la fête des amoureux.

Le « Mastercard Love Index » est limpide : à l’approche de la Saint-Valentin, en dix ans, les dépenses des Belges ont quasiment triplé. En effet, en 2020, ils ont dépensé pour leurs achats dédiés à cette journée quelque 79,5 millions d’euros contre 26,7 millions en 2011.

Paradoxal lorsque l’on sait qu’en 2012, le Centre de recherche et d’information des organisations de consommateurs (CRIOC) révélait que plus de quatre Belges sur cinq ne fêtaient pas la Saint-Valentin. Les jeunes (20-35 ans) ne dérogent pas à la règle. Entre l’évolution des relations interpersonnelles, des mœurs et l’avènement de la technologie, les 20-35 ans jugent parfois cette fête désuète voire carrément mièvre, selon les témoignages recueillis par Le Soir. Mais si les jeunes ne mettent pas la main à leur portefeuille pour faire plaisir à l’être aimé, que font-ils ?