Podcast – Migration: l’Union européenne prend des mesures pour protéger ses frontières

Un sommet européen exceptionnel a eu lieu jeudi 9 février. Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a été accueilli en superstar pour rencontrer les chefs d’états et de gouvernements européens, et ce n’est que plus tard dans la soirée que les vingt-sept ont repris leurs activités. Au menu, de l’économie mais surtout de la migration. L’Europe souhaite « reprendre le contrôle des flux migratoires ». Camille Petoud est avec Véronique Lamquin du service monde qui s’est rendu sur place, elle répond à nos questions.

