La Saint-Valentin par le jeu coquin

La question est directe : « Décolleté ou minijupe ? » Elle est faite pour découvrir l’autre en période de flirt. Et si vous êtes déjà dans la passion, la question est plus intime et pourrait être : « Selon toi, qu’est-ce que je préfère quand on fait l’amour ? » Dans une étape ultime, celle de l’osmose, la question deviendrait pratique : « Quelle est la première chose que tu ferais si tu gagnais au loto ? » La réponse pourrait être plus embarrassante.