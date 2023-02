Séismes en Turquie et Syrie: des miracles ont encore eu lieu ce vendredi

Quatre jours après le double séisme de lundi, des survivants, dont plusieurs enfants, ont encore pu être extraits vivants des décombres. Cela va devenir plus rare.

Quatre jours après le double séisme qui a violemment secoué le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, le bilan humain continue de s’alourdir d’heure en heure. Vendredi après-midi, il atteignait les 22.368 victimes. Au total, 18.991 décès ont été comptabilisés en Turquie tandis que 3.377 personnes ont trouvé la mort en Syrie. Plus le temps passe, plus l’espoir de retrouver des survivants s’amenuise. Pourtant, de belles histoires sont encore possibles. Elles s’apparentent parfois à des miracles.

Ce vendredi, dans le district de Samandag, dans la province de Hatay, en Turquie, les sauveteurs ont extrait un bébé de 10 jours et sa mère des ruines d’un bâtiment effondré. Les deux victimes sont restées 90 heures sous les décombres. Dans la même région, les sauveteurs ont également sauvé un homme resté prisonnier des ruines pendant 101 heures, selon CNN Türk. Enfin, à Diyarbakir, c’est une femme et son fils, coincés sous les ruines d’un bâtiment de 10 étages, qui ont pu être sauvés.