Le bel hommage de Tim Merlier et Cameron à Frank Vandenbroucke

Né le 1er février dernier, le premier enfant de Cameron Vandenbroucke et de Tim Merlier a « Frank » comme deuxième prénom.

Avec le sang des Vandenbroucke et des Merlier qui coule dans ses veines, le jeune Jules n’est pas prédestiné à faire du cyclisme. « Ce n’est pas obligatoire », confirme Cameron Vandenbroucke, jeune maman comblée qui a fêté ses 24 ans ce vendredi. « Tim et moi ne le pousserons pas dans cette voie. Parce que nous savons combien ce sport peut être dur et dangereux. S’il fait du foot ou un autre sport, cela nous conviendra tout autant. Il devra faire ce qu’il aime. »

Tim et Cameron ont cependant tenu à marquer le lien avec ce grand-père que Jules ne connaîtra jamais. « Papa vit aussi un peu dans notre petit garçon, puisque nous lui avons donné « Frank » comme deuxième prénom. Jules Frank Merlier : c’est un bel hommage », souligne Cameron. « Dommage qu’il n’ait pas vécu pour le voir. Même si je suis sûre qu’il apprécie ce moment de là-haut. »