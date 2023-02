Changement chez Coca-Cola: une nouveauté arrive en Belgique (vidéo)

Il y a du changement chez Coca-Cola. La célèbre marque de sodas a modifié le design de ses bouteilles. L’entreprise a décidé de créer des bouchons attachés aux bouteilles. L’objectif ? Éviter que ceux-ci ne se retrouvent dans la nature plutôt que dans une poubelle.

En fin d’année 2022, Coca a annoncé que les bouteilles de 50 cl produites en France (Coca, Fanta et Sprite) seraient désormais constituées à 100 % de plastique recyclé. « Cette transition représente plus de 200 millions de bouteilles par an, ce qui représente environ 4000 tonnes de plastique vierge utilisé chaque année pour leur fabrication. L’utilisation de plastique 100 % recyclé diminue de 70 % l’empreinte carbone de chaque bouteille », avance l’entreprise. Un objectif qu’elle voudrait atteindre pour l’ensemble de sa production européenne d’ici 2030. Chaque année, l’entreprise utilise 200.000 tonnes de plastique en Europe.