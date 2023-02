L’Afrique du Sud n’en peut plus des coupures d’électricité

Correspondante à Johannesburg

Je ne crois plus à ses promesses ! » La réaction de Kimberly Mkhushulwa, 29 ans, traduit le sentiment d’exaspération des Sud-Africains. Lors de son arrivée au pouvoir en 2018, le président Ramaphosa avait promis de mettre fin aux coupures d’électricité en l’espace d’un an. Au lieu de cela, le pays a connu plus de 205 jours de coupures en 2022. Depuis janvier, les délestages sont même devenus quotidiens, alors qu’en été, la consommation est moindre. Les quinze centrales au charbon, vieillissantes, qui produisent 80 % de l’électricité, n’arrêtent pas de tomber en panne.