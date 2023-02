Bart Verbruggen: «Il était grand temps que je sois titulaire à Anderlecht»

Nouveau Nº1 des Mauves depuis l’arrivée de Riemer, Verbruggen est l’Anderlechtois du match pratiquement chaque week-end. Rencontre avec le digne successeur des Jan Ruiter et Nico de Bree. Un leader dans l’âme, qui respire l’ambition et la confiance.

Arrivé au parc Astrid en provenance du NAC Breda pour quelque 300 000 euros durant l’été 2020, Bart Verbruggen (20) a difficilement pu cacher son impatience depuis deux ans et demi. Mais, cette fois, le gardien néerlandais est bien installé dans le onze anderlechtois. Auteur de quatre clean sheets en sept rencontres de championnat – contre trois en dix-sept matchs pour Van Crombrugge –, il a logiquement relégué son concurrent et capitaine sur le banc. Alors que Van Crom’ encaissait en moyenne un but tous les 2,7 tirs cadrés, Verbruggen ne se retourne que tous les 5,14 essais. Si le nouveau Nº1 du RSCA bénéficie de la nouvelle stabilité défensive des Bruxellois, il l’explique aussi en grande partie. Le portier « oranje » respire l’ambition et la confiance.