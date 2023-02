Où faut-il ne pas voyager en 2023?

Qu’ont en commun l’Antarctique, les falaises d’Etretat, Venise ou Barcelone, l’île de Koh Tao en Thaïlande, l’Arizona et l’Utah ? Ils figurent, avec d’autres, dans la « No List 2023 » de l’éditeur américain de guides touristiques Fodor’s Travel. C’est sa liste annuelle des lieux touristiques à éviter. Moches, froids, sales, avec des hôtels borgnes et des opérateurs touristiques aveugles ? Pas du tout. On pourrait même dire l’inverse. C’est en réalité une liste de lieux touristiques dont il faut réévaluer la pertinence de visite. Pour plusieurs raisons. « Les chiffres du tourisme d’avril à juillet 2022 ont dépassé les niveaux d’avant la pandémie », relève Fodor’s Travel sur son site. « Les voyages représentent actuellement environ 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et devraient augmenter d’ici 2030. Et il y a de nombreux effets non quantifiés du surtourisme : stress sur les chaînes d’approvisionnement, destruction de l’habitat faunique et surpeuplement. »