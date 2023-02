Carlos Saura était un cinéaste de résistance et de danse

En apprenant la mort de Carlos Saura, pilier du cinéma espagnol depuis les années 60 et figure incontournable du cinéma d’auteur engagé au même titre que Buñuel, on pense à un de ses films, Goya à Bordeaux, qui montrait que c’est au pied de la mort que le peintre espagnol s’interrogea sur sa vie plus que sur son art et comprit ce qui était l’essence même de son existence et de sa peinture : l’amour, et non l’ambition. Carlos Saura n’a pas attendu tout ce temps. Dès le départ, c’est l’amour du métier qui guide ce fils de pianiste et, à 91 ans encore (il les avait fêtés le 4 janvier), ce même amour restait intact. Son dernier film, Les murs parlent, venait de sortir en Espagne. Et il devait recevoir un Goya d’honneur lors de la cérémonie des Goya (César espagnols).