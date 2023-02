Un dessin de Tintin adjugé 2,16 millions d’euros

Le vendeur a tenu à rester anonyme, et la maison de ventes a seulement précisé qu’il s’agissait d’un collectionneur belge.

Un dessin original d’Hergé réalisé en 1942 pour la couverture de « Tintin en Amérique » a été adjugé vendredi 2,16 millions d’euros à Paris, frais compris, loin du record de 3,2 millions d’euros détenu par une autre illustration du jeune reporter belge à houppette.

Le dessin de « Tintin en Amérique » enregistre toutefois un « record du monde pour un dessin original de Hergé en noir et blanc », a précisé la maison de ventes Artcurial en annonçant le résultat (2.158.400 euros).

Estimé au départ entre 2,2 et 3,2 millions d’euros, il montre un grand chef amérindien en habit traditionnel pointant d’une main un doigt accusateur vers un Tintin ligoté, et brandissant de l’autre une hache. Le dessin est particulièrement précieux de par sa grande taille, 52,3 par 36 cm, soit plus qu’une feuille A3.

La trajectoire de cette pièce exceptionnelle n’est pas connue. Le vendeur a tenu à rester anonyme, et la maison de ventes a seulement précisé qu’il s’agissait d’un collectionneur belge.

En janvier 2021, Artcurial avait enregistré un record mondial avec le projet d’illustration par Hergé (encre de Chine, gouache et aquarelle) de la couverture originale du « Lotus bleu ». Le dessin de 1936 avait été adjugé 3,2 millions d’euros frais compris.

Le dessin vendu vendredi n’est pas à proprement parler la couverture originale de « Tintin en Amérique ». L’album où Tintin se rend à Chicago et a affaire à la pègre paraît une première fois en noir et blanc en 1932, avec une couverture où Tintin bivouaque en costume de cow-boy, puis une autre après 1937 où le héros monte un cheval au galop.

Hergé redessine en 1942 la couverture, avec cette fois le jeune héros attaché à un totem. Cette image deviendra mondialement célèbre en ornant la version couleur de l’album, parue en 1946, et constamment rééditée depuis, à des dizaines de millions d’exemplaires au total.

« Tintin en Amérique » est l’un des plus grands succès de la série, aux côtés de « Tintin au Congo », du « Lotus bleu » ou de « On a marché sur la lune ».