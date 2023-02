Rallye de Suède: Thierry Neuville loin du podium

Premier vainqueur de la saison, il y a trois semaines au Monte-Carlo, Sébastien Ogier ne doit pas trop regretter de ne pas être en Suède ce week-end. La formule ne change pas : les premiers à balayer les routes recouvertes de neige fraîche dans les environs d’Umea dégustent un maximum. Et quelques seconds couteaux en profitent pour signer l’un ou l’autre chrono de choix, grâce à leur meilleure position sur la route. Ainsi, Craig Breen (Hyundai) a réalisé ni plus ni moins que trois meilleurs temps sur six, avant de carrément achever l’étape en tête au général, tandis que Pierre-Louis Loubet (Ford) a soudain signé un 2e temps, sans trop savoir pourquoi ni comment, avant de vite rentrer dans le rang, trahi qui plus est par des soucis de système hybride (encore) !