L’heure des choix pour Felice Mazzù au Sporting de Charleroi

Felice Mazzù n’est pas un adepte des grands chambardements. Malgré des résultats en dents de scie et des prestations très inégales, parfois d’une mi-temps à l’autre, le technicien du Mambourg n’a jamais procédé à plus d’un changement dans son onze entre deux matches successifs depuis son retour à Charleroi, fin 2022. En six rencontres à la tête des Sambriens, l’ancien entraîneur de l’Union n’a ainsi utilisé « que » quinze titulaires différents, parmi lesquels Gholizadeh et Benbouali ne sont plus disponibles.