Victoires de la musique: Stromae et Angèle artistes de l’année

La 38e cérémonie, entre archives et succès actuels, a sacré nos deux artistes en plus de Pierre de Maere.

Vendredi, à la Seine musicale de Paris, l’émotion de cette annuelle cérémonie des Victoires de la musique est surtout venue des images d’archives qui nous ont fait revivre de beaux moments, notamment animés par de grands disparus ou une Vanessa Paradis qui reste, avec sept Victoires en sept albums et trente-cinq ans, la chanteuse la plus primée. Revoir Bashung, Gainsbourg ou Johnny est toujours un plaisir émouvant mais on peut rire aussi de la première édition avec la remise un peu chaotique de la première Victoire à Jeanne Mas par Michel Berger. Trente-huit n’est pourtant pas un chiffre rond mais c’est au moment d’annoncer la remise de la 600e Victoire à Serge Lama, pour l’ensemble de sa carrière, qu’on a compris la raison de cette permanente alternance entre images du passé et prestations des vedettes de l’année écoulée.

C’est à ça que sert ce qui est d’abord une émission télévisée à grand spectacle : confirmer un succès, révéler de nouveaux venus et s’autocongratuler. L’industrie de la production musicale française tient à afficher de belles joues rouges tout en stimulant les ventes d’artistes qu’on voit plus souvent sur scène que sur le petit écran.

Et de onze pour Orelsan

La soirée, présentée par Laury Thilleman, a été ouverte en musique par le président du soir : Calogero, avant un long discours qui a surtout servi à enfoncer des portes ouvertes. Lui ont succédé sur scène Clara Luciani, Stromae, Grand Corps Malade-Ben Mazué-Gaël Faye, Juliette Armanet, Bigflo & Oli, Pierre de Maere, Izïa, Orelsan, Angèle…

Certains diront que c’est toujours les mêmes et quand il n’y en a plus, il y en a encore. Ainsi Orelsan, en empochant la Victoire de la création audiovisuelle, avec La quête, ajoutait un onzième trophée à son magasin. La deuxième Victoire de la soirée était celle de l’Artiste masculin de l’année et c’est notre Stromae national (aminci, vous ne trouvez pas ?) qui a ainsi emporté sa sixième Victoire. Sa prestation de L’enfer, renforcée par une chorale, était un des beaux moments de la soirée.

Mais le palmarès (qui est loin d’être complet au moment où nous bouclons cette édition) n’est pas le plus important. Ce n’est pas lui qui nous émeut. Comme le pense Lomepal qui a refusé l’invitation, la musique n’est pas une compétition sportive. Il est indécent de départager les artistes entre gagnants et perdants. La plus belle des réponses est venue, la veille, des trois artistes en lice pour la Révélation féminine de l’année : Mentissa, Emma Peters et November Ultra. Elles se sont retrouvées dans l’émission C à Vous, sur France 5, pour interpréter ensemble avec une seule guitare acoustique un Winner Takes It All d’ABBA que Clara Luciani a ajouté en français (Bravo tu as gagné !) à l’édition « Encore » de son dernier album : « Le gagnant remporte tout/ Le perdant s’incline/ C’est son destin… » Superbe moment d’émotion qui, en devenant viral sur les réseaux, en a fait pleurer plus d’un.

Tous gagnants donc ! Les chiffres de vente le prouvent : le fait d’être nommé est déjà une Victoire et il en va de même pour tous les nouveaux de la catégorie Révélation.

Le public a malgré tout son mot à dire. Ses votes déterminent une seule Victoire, celle de la chanson originale. Cette année, c’est à nouveau Orelsan qui l’emporte avec La quête. L’an dernier, il en embarquait trois. Quand on vous disait que c’est toujours les mêmes qui… Faut dire que l’album Civilisation d’Aurélien a été le plus vendu en France tant en 2021 qu’en 2022. Un premier doublé depuis celui de son pote Stromae en 2013 et 2014, avec Racine carrée. Ce dernier a répondu à son pote en emportant en fin de soirée la Victoire du meilleur album, avec Multitude.