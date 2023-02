Karel Geraerts, le coach de l’Union, sur le partage contre le Club de Bruges: «Mes joueurs sont déçus»

L’Union Saint-Gilloise a fait match nul, 1-1, en déplacement au Club de Bruges dans le cadre de la 25e journée de Pro League, vendredi. Les deux clubs se sont livrés une bataille disputée sans parvenir à se départager après les buts de Lapoussin (24e) et Vanaken (43e).

« Mon équipe est déçue, même si prendre un point à Bruges n’est pas une mauvaise chose », expliquait Karel Geraerts, le coach des Unionistes, au micro d’Eleven Sports à l’issue de la rencontre. « La deuxième mi-temps était assez ouverte et ça pouvait tomber d’un côté comme de l’autre. Les deux équipes ont eu des occasions, mais il manquait le dernier geste. Je veux beaucoup de monde dans le rectangle adverse donc ça me fait plaisir que les latéraux soient impliqués sur le but. Les joueurs ont fait ce qu’il fallait aujourd’hui. La semaine prochaine on jouera contre le Standard qui est en forme, on va jouer pour gagner. »