Les murs «made in Europe»

L’heure européenne n’est plus à la destruction des murs, mais à donner à chaque chef d’Etat et de gouvernement qui le souhaite la possibilité de montrer, de retour chez eux, qu’ils peuvent stopper l’arrivée de migrants sur leur sol.

Le Conseil européen, qui s’est penché jeudi dans la nuit sur la problématique migratoire, a demandé à la Commission « de mobiliser immédiatement des fonds et des moyens substantiels de l’Union européenne pour aider les Etats membres à renforcer les capacités et les infrastructures de protection des frontières, les moyens de surveillance, y compris aérienne, et les équipements ».