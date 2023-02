La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Des bons élèves, les dirigeants belges?»

D ries, Willi, Victor, Philip : le foot généreux

À Istanbul, Dries Mertens (Galatasaray) et son épouse Kat Kerkhofs, aident à remplir un camion de vivres pour les victimes du terrible tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie. À La Spezia, Victor Osimhen (Napoli), l’ancien Carolo, escalade la tribune pour s’excuser auprès de la supportrice qui a été touchée par un de ses tirs à l’échauffement. À Bruges, Philip Zinckernagel (Standard) offre son maillot à une fan en chaise roulante et fait un selfie avec elle. Last but not least, en Allemagne, le capitaine hongrois de Leipzig, Willi Orban, décide de faire un don de cellules souches pour sauver une personne atteinte d’un cancer. Il ne saura dès lors pas être prêt pour jouer le match au sommet ce week-end contre l’Union Berlin. Quand le foot est solidaire et généreux !

