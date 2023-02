La grande réforme fiscale n’aura pas lieu tout de suite, selon Egbert Lachaert (Open VLD)

Le gouvernement de la coalition Vivaldi ne mènera pas de vaste réforme fiscale pour le moment, annonce le président de l’Open VLD, Egbert Lachaert, dans un entretien samedi accordé à Het Nieuwsblad.

Un premier petit pas pourrait être entrepris, comme, par exemple, la suppression de l’impôt de crise introduit sous le Premier ministre Dehaene. Mais M. Lachaert ne veut pas d’une large réforme qui viserait à alléger les charges sociales, tout en compensant par des suppressions d’autres avantages comme sur les chèques-repas ou les voitures sociétés. « Nous allons faire un premier pas maintenant, mais le débat fondamental sur notre fiscalité à long terme sera beaucoup plus intéressant », explique-t-il.

Le président de l’Open VLD ne s’oppose pas pour autant à une réforme fiscale. « L’accord de coalition stipule que nous préparerons une réforme et la déploierons après 2024. Un premier pas est certainement permis. Mais la grande réforme avec laquelle vous allez rendre les gens heureux – et avec laquelle vous augmentez moins les impôts – est pour plus tard », précise-t-il. Des déclarations similaires à celles faites par le Premier ministre Alexander De Croo dans un entretien qu’il nous a accordé.