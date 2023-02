Tennis: Novak Djokovic dépose un recours pour pouvoir jouer aux Etats-Unis

Novak Djokovic a demandé à entrer aux États-Unis le mois prochain pour disputer les tournois du Masters 1 000 d’Indian Wells et de Miami. Le numéro un mondial, vainqueur de l’Open d’Australie le mois dernier, n’a pas été vacciné contre le coronavirus et n’est donc en principe pas autorisé à entrer dans le pays.

« Novak doit obtenir une autorisation spéciale car les États-Unis refusent toujours l’entrée aux personnes non vaccinées. C’est tout simplement incroyable, car le monde entier est ouvert et les événements sportifs accueillent à la fois les athlètes vaccinés et non vaccinés », a déclaré son frère Djordje Djokovic à l’agence de presse serbe Tanjug.

« Novak a soumis tous les documents requis et une demande, et les directeurs d’Indian Wells et de Miami ont déclaré publiquement que Novak est nécessaire à ces tournois et qu’ils veulent qu’il vienne. Il ne reste que quelques jours avant qu’une décision soit prise et il nous reste à espérer une issue positive. »