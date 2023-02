Accident de voiture de Pierre Palmade: l’humoriste est hors de danger

L’humoriste Pierre Palmade gravement blessé dans un accident de voiture vendredi est en réanimation, mais « ses jours ne sont plus en danger ce matin », a indiqué samedi à l’AFP sa famille. « Pierre Palmade a été admis dans un état grave à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Il a été placé en service de réanimation. Ses jours ne sont plus en danger ce matin. Ses proches pensent aux personnes touchées pendant cet accident et attendent des nouvelles rassurantes », a précisé sa famille par communiqué.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le véhicule qu’il conduisait a « fait une forte embardée qui l’a amené sur la chaussée opposée avec un choc presque frontal » avec une voiture arrivant en sens inverse, blessant grièvement trois personnes qui s’y trouvaient, a indiqué une source policière.

Les dépistages stupéfiants et alcoolémie sont en cours d’analyse, précise Le Parisien. Les victimes qui se trouvaient dans le deuxième véhicule, une femme enceinte, une homme, ainsi qu’un garçon de six ans sont dans un état très grave et leur pronostic vital est lui toujours engagé.