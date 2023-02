Le coup franc tout en malice d’un jeune joueur en Championship (vidéo)

Birmingham affrontait ce vendredi soir West Bromwich lors de la 30ème journée de Championship. Si Birmingham s’est imposé sur le score de 2-0, on se souviendra surtout du but de Hannibal Mejbri sur coup-franc.

L’international marocain a ouvert la marque dès la 10ème minute du jeu d’une bien belle façon. Le joueur prêté par Manchester United a surprise toute la défense adverse et le gardien, en tirant directement un coup-franc exécentré. Un but tout en finesse et tout en malice.