Tour d’Oman: Tim Merlier s’adjuge la première étape au sprint et prend le maillot de leader (vidéo)

Le champion de Belgique, 30 ans, a été plus rapide que le Néerlandais David Dekker (Arkéa Samsic), 2e et le Français Axel Zingle (Cofidis). Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty) a pris la 4e place.

Tim Merlier (Soudal-Quick Step) a remporté au sprint la première étape du Tour d’Oman (2.Pro), samedi, après 147,4 km entre Rustaq et Muscat.

Pour le récent papa, il s’agit de la 24e victoire de sa carrière, la première de sa saison après son passage dans les labourés. Tim Merlier endosse le premier maillot de leader au classement général.

Trois coureurs ont animé la course: le Néerlandais Jeroen Meijers (Terengganu Polygon Cycling Team), l’Espagnol Rodrigo Alvarez et le coureur de l’équipe nationale d’Oman Said Al Rahbi. Meijers a été le dernier rescapé de cette échappée. Son aventure a pris fin à 14 km de la ligne. Un sprint massif a scellé l’issue de ce premier tronçon.