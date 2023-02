Qatargate: Marc Tarabella inculpé et placé sous mandat d’arrêt

L’eurodéputé a été inculpé de corruption publique, blanchiment et appartenance à une organisation criminelle.

L’eurodéputé belge Marc Tarabella a été placé sous mandat d’arrêt et inculpé de corruption publique, blanchiment et appartenance à une organisation criminelle dans l’enquête sur des soupçons d’ingérence du Qatar et du Maroc dans les décisions du Parlement européen, a annoncé le parquet fédéral. Trois autres personnes dont l’eurodéputée grecque Eva Kaili sont déjà incarcérées dans ce dossier.

Interpellé vendredi vers 7h30 à son domicile d’Anthisnes, dans le Condroz liégeois, l’eurodéputé (ex-PS) Marc Tarabella (59 ans) a été auditionné toute la journée par les enquêteurs de la police judiciaire fédérale. Ce samedi matin, après une nuit en cellule, il a été présenté au juge d’instruction Michel Claise.

Trois autres personnes dont l’eurodéputée grecque Eva Kaili sont déjà incarcérées dans ce scandale qui a éclaté le 9 décembre et entraîné une vague d’interpellations à Bruxelles. Ce jour-là, les enquêteurs belges ont mis la main sur environ 1,5 million d’euros en argent liquide dans des sacs ou des valises découvertes notamment aux domiciles bruxellois de Mme Kaili et de Pier Antonio Panzeri.

M. Panzeri a mis en cause M. Tarabella devant les enquêteurs en décembre peu après son interpellation. Il a affirmé lui avoir versé « entre 120.000 et 140.000 euros » en plusieurs fois pour son aide dans les dossiers liés au Qatar. Marc Tarabella a nié toute malversation, et réclamé de pouvoir être entendu pour s’expliquer.

Dans la même enquête, un autre eurodéputé socialiste, l’Italien Andrea Cozzolino, également privé de son immunité le 2 février, a été arrêté vendredi en Italie en vertu d’un mandat d’arrêt international, a confirmé samedi M. van der Sijpt à l’AFP. La justice belge attend désormais son extradition.

Tarabella clame son innocence

« L’audition, en elle-même s’est bien passée. Marc Tarabella a répondu à toutes les questions des enquêteurs en toute franchise et dans un climat serein », indique l’avocat de l’eurodéputé. « Aucun nouvel élément n’a été présenté permettant de corroborer les accusations de transmission d’argent, rien de nouveau n’a d’ailleurs été présenté. Le seul élément à charge est les propos de M.Panzeri à l’encontre de mon client », défend l’avocat.

« Il suffit de la diffamation d’une personne, reconnue comme chef d’une organisation criminelle, pour provoquer un tel tsunami et salir injustement M.Tarabella », déplore l’avocat, dans une réaction à Belga. « Il continue de clamer son innocence, il dit ne jamais avoir reçu d’argent ou de cadeaux en échange de faveur, et rappelle ne rien avoir à se reprocher. C’est la parole d’un criminel, Panzeri, contre la parole d’un homme qui a été honnête toute sa vie durant. »