Marc Coucke, le propriétaire d’Anderlecht, fait le show dans l’émission «The Masked Singer» en Flandre (vidéo)

La semaine dernière, la troisième saison du programme VTM « The Masked Singer » a débuté. Dans ce show, des Flamands relativement connus enfilent un costume et montrent leur talent de chanteur. Et cette semaine, le public était très surpris en découvrant le visage du dernier candidat.

Après Herman Verbruggen, la deuxième personne a été démasquée, ce vendredi. Ce n’était autre que Marc Coucke, l’actionnaire majoritaire du club d’Anderlecht. Une participation qui ne plaît pas à tous les supporters. Certains se demandent comment le dirigeant peut participer à un tel programme alors que le club traverse une crise sportive.