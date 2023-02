Premier League: Chelsea concède le partage sur le terrain de West Ham et s’éloigne des places européennes (vidéos)

Avec cinq recrues hivernales, dont le retour de suspension de Joao Felix, et avec sept joueurs de moins de 24 ans au coup d’envoi, Graham Potter avait misé sur du sang neuf.

Avec un troisième partage de suite, à West Ham (1-1), après avoir mené au score, samedi pour la 23e journée de Premier League, Chelsea voit inexorablement s’éloigner ses chances de disputer la Ligue des champions l’an prochain.

Ce 31e point pris en 22 matches laisse les Blues à la 9e place provisoire et surtout à neuf longueurs de Newcastle, 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1.

West Ham, qui avait déjà grapillé un point contre les Magpies (1-1) samedi dernier, grimpe à la 15e place avec 20 points, deux unités seulement au-dessus de la zone rouge.

Avec cinq recrues hivernales, dont le retour de suspension de Joao Felix, et avec sept joueurs de moins de 24 ans au coup d’envoi, Graham Potter avait misé sur du sang neuf.

Le Portugais n’a d’ailleurs pas tardé à se montrer puisqu’il a ouvert le score d’une volée du plat du pied aux six mètres, après un service parfait d’Enzo Fernandez (0-1, 16e).

Neuf minutes plus tard, Chelsea a même pensé avoir fait le break quand Kai Havertz a driblé Luksaz Fabianski pour marquer dans le but vide, mais le but a été refusé pour hors-jeu.

Et alors que tout semblait se dérouler sans accroc pour eux, les Blues ont craqué sur un relâchement défensif.

Marc Cucurella n’est pas monté pour gêner le centre de Vladimir Coufal et, après la déviation de la tête de Jarrod Bowen, Reece James n’a pas vu son ancien coéquipier Emerson jaillir dans son dos pour pousser le ballon au fond, au second poteau (1-1, 28e).

Après cette égalisation, Chelsea n’a jamais réussi à retrouver le même allant et il a même soufflé de soulagement quand la VAR a annulé un but de Tomas Soucek à la 84e pour un hors-jeu de Declan Rice qui avait dévié le ballon de la tête sur un coup de pied arrêté.