Accident de Pierre Palmade: la femme enceinte blessée a perdu son bébé

Les jours de l’humoriste Pierre Palmade « ne sont plus en danger ». Mais selon plusieurs médias, la femme enceinte blessée dans l’accident a perdu son bébé.

Humoriste vedette, comédien et metteur en scène, Pierre Palmade, 54 ans, « a été admis dans un état grave à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Il a été placé en service de réanimation. Ses jours ne sont plus en danger ce matin », selon un communiqué de la famille à l’AFP.

Les jours de l’humoriste Pierre Palmade n’étaient « plus en danger » samedi, au lendemain du grave accident lors duquel sa voiture a « fait une forte embardée » jusqu’à heurter dans un « choc presque frontal » un autre véhicule, blessant grièvement ses trois occupants.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le véhicule que l’humoriste conduisait a « fait une forte embardée qui l’a amené sur la chaussée opposée avec un choc presque frontal » avec une voiture arrivant en sens inverse.

Vendredi soir, la femme enceinte et le conducteur ont, comme Pierre Palmade, été transportés par hélicoptère à l’hôpital. Leur pronostic vital, et celui de l’enfant de six ans qui a été évacué par la route, étaient engagés dans la soirée. Selon BFM TV, la femme enceinte qui se trouvait dans la voiture arrivant en sens inverse a perdu son bébé.