Séisme en Turquie et Syrie: plus de 25.000 personnes tuées, une douzaine d’arrestations

Des vies miraculeusement sauvées, des morgues improvisées et une situation sécuritaire difficile : les secours se poursuivent samedi en Turquie et en Syrie après le puissant séisme qui a tué plus de 25.000 personnes et fait des millions de sans-abris.

Dans le froid hivernal, les sauveteurs continuent à extirper des personnes vivantes, dont des enfants, des décombres cinq jours après la catastrophe.

Des conditions de survie difficiles

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, est quant à lui arrivé dans la ville syrienne d’Alep, durement frappée par le séisme.

« J’ai le cœur brisé en voyant les conditions auxquelles les survivants sont confrontés – un temps glacial et un accès extrêmement limité aux abris, à la nourriture, à l’eau, au chauffage et aux soins médicaux », a-t-il tweeté

Les organisations humanitaires s’inquiètent particulièrement de la propagation du choléra, qui est réapparu en Syrie.

Des arrestations

Les médias turcs ont annoncé l’arrestation d’une douzaine d’entrepreneurs, principalement dans la région de Sanliurfa, l’une des plus touchées. L’effondrement brutal des bâtiments, qui trahit leur médiocre construction et n’a laissé pratiquement aucune chance à leurs résidents, suscite la colère dans le pays.