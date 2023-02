Kostas Laifis avant Standard - Courtrai: «Il faut davantage de régularité pour finir 4e»

Sans faire de bruit et en redoutant toujours autant les rencontres avec les journalistes, Kostas Laifis vit sa septième saison en bord de Meuse. Une éternité dans le football moderne mais rien de bien surprenant pour un garçon aussi casanier que discret. Même quand on lui demande d’évoquer ses passions ou ses activités en dehors du ballon rond, il se montre peu loquace. « Je n’ai pas le temps d’avoir des hobbies depuis que j’ai deux garçons, un de 20 et l’autre de 8 mois… », lance-t-il dans un grand éclat de rire. « Ces naissances ont changé ma vie. J’en suis le plus heureux du monde mais je dors beaucoup moins ! Il faut savoir que ma femme et moi étions seuls en Belgique lors de la naissance du premier. Nous devions donc tout gérer. Fatalement, étant fatigué, je m’entraînais moins bien. Aujourd’hui, c’est différent. Nous recevons l’aide des grands-parents qui ont désormais la possibilité de nous rendre visite plus régulièrement ».

Le retour d’Avenatti

De quoi laisser une plus grande latitude dans le programme du défenseur, lui qui s’apprête à croiser le chemin de Felipe Avenatti, désormais actif du côté de Courtrai, l’adversaire dominical des Rouches. « C’est un bon joueur. Il n’est jamais parvenu à trouver son niveau au Standard mais il est assurément un attaquant qui sait conserver un ballon, qui est bon dans les airs et qui possède des qualités à la finition. Nous devrons faire très attention à lui ».