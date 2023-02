La défense a encore volé en éclats: les bulletins de Seraing face au SC Charleroi

7 Dietsch : impuissant sur les buts, il s’est envolé à de nombreuses reprises, tantôt pour sortir des ballons brûlants, tantôt pour faire crépiter les flashes des photographes.

3 Opare : « ce n’était pas mauvais, c’était très mauvais ». Cette célèbre réplique de Louis De Funès résume parfaitement le récital rempli de fausses notes offert par le latéral.

4 Tshibuabua : une masse de muscles balayée dans les duels par un Vakoun Bayo plus prompt et bien plus malin au moment de jouer de son corps. Sa faute dans le rectangle sur Nikola Stulic n’a fait que confirmer qu’il n’y était pas du tout.

4 Mbow : une rencontre bizarre pour le grand sénégalais. Capable de régner en maître au coeur de la défense, il peut basculer en une fraction de seconde dans un doute synonyme de danger pour ses couleurs.