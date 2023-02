Marcq en patron, Zorgane toujours aussi précieux: les bulletins du SC Charleroi face à Seraing

6 KOFFI : jamais mis à contribution avant le repos, il a sans doute passé l’une des mi-temps les plus tranquilles de sa carrière. Attentif sur une frappe de Sissoko à la 48e minute.

6,5 BAGER : le Danois s’est montré intransigeant dans le domaine aérien en remportant bon nombre de ses duels. S’élève bien pour planter le deuxième but de la soirée (53e).

8 MARCQ : sa belle reprise de la tête sur un corner d’Ilaimaharitra aurait pu placer les Zèbres aux commandes de la rencontre plus tôt (13e). Son expérience et sa lecture du jeu lui ont permis d’intervenir plusieurs fois à bon escient dans le rectangle (21e, 29e et 40e). Remise très intelligemment pour Bager sur le deuxième but.