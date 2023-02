Brian Riemer motive ses troupes avant Anderlecht - Saint-Trond: «S’il vous plaît, croyez en vous!»

Dire qu’Anderlecht est dans une phase de reconstruction relève d’un doux euphémisme. Chaque semaine, les supporters doivent presque mettre des morceaux d’allumettes sous leurs paupières pour ne pas tomber dans un sommeil profond en raison du manque de liant dans le jeu anderlechtois. « Notre but est de produire de l’attractivité tout en étant dominant », précise Brian Riemer. « Une philosophie qui passe par le fait d’avoir des occasions », tout en les mettant au fond. Depuis l’arrivée de l’entraîneur danois, les Mauves tournent à une moyenne de 1,14 but par match. Insuffisant pour une telle institution ! « Les gars ne sont pas concrets, pas encore du moins. C’est une situation étonnante car durant les entraînements, je peux vous assurer que les balles finissent au fond des filets. Dès que la compétition commence, la donne est bien différente et nous ne parvenons pas à faire mal aux adversaires, sans que je puisse vous donner une raison à ce manque de percussion ».

Surtout quand l’adversité se veut à votre portée. Au niveau du ratio de but au cours des dernières semaines, et au moment d’écrire ces lignes, seuls Seraing, Ostende, Courtrai et… Saint-Trond font pire que les Anderlechtois. Des Trudonnaires qui constituent le prochain écueil sur la route mauve et blanche. « Une formation qui aime évoluer en contre, ce qui doit nous amener à adopter une approche différente de celle opérée à Seraing et Ostende. Nous allons avoir le ballon pendant une bonne partie des débats, ce qui ne me dérange nullement. Dans un monde idéal, j’aurais même envie de vous dire qu’Anderlecht devrait avoir le ballon pendant 70 minutes. Ce n’est pas facile ni forcément possible, c’est pourquoi il est essentiel de se concentrer sur d’autres aspects du jeu ».

Comme le volet défensif, de plus en plus intéressant. Avec ses trois clean sheets de rang, Anderlecht retrouve des couleurs devant ses cages. « Quand tu veux grimper dans un classement, cela passe par une base solide, qui te permet d’aller de l’avant sans craindre de recevoir un coup sur la tête. Au-delà des rencontres traversées sans encaisser, c’est la mentalité affichée par les joueurs qui me donne satisfaction. La solidarité est de mise à tous les niveaux et c’est comme cela que nous pourrons continuer de construire et d’avancer. Prenez le cas de Yari Verschaeren, qui possède un ADN offensif, c’est le premier à donner sa vie en perte de balle ».