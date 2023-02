Le SC Charleroi maîtrise facilement de bien faibles Sérésiens

Les Zèbres ont fait ce qu’il fallait ce samedi soir pour venir à bout de Métallos qui n’ont aucune chance de rester en Division 1A s’ils prestent comme ils l’ont fait dans l’antre du Sporting. Bayo, Bager et Ilaimaharitra, sur penalty, ont inscrit les trois buts carolos…

Dans une dynamique positive après sa première victoire à domicile de la saison contre OHL, Seraing n’a jamais existé ce samedi en début de soirée sur le terrain du SC Charleroi. Le Sporting a fait le nécessaire pour tranquillement s’imposer 3-0. « J’ai envie de rester mesuré, mais indépendamment de notre situation, la déception est grande ce samedi. Déjà que Charleroi est plus fort que nous, mais si en plus on ne joue pas, ça ne peut pas aller », regrettait Jean-Sébastien Legros.