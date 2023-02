Séismes en Turquie et en Syrie: le bilan passe à plus de 28.000 morts

Les secouristes ont continué ce week-end de retirer des personnes vivantes des décombres – dont un bébé de sept mois – plusieurs jours après le puissant séisme (lundi) qui ont tué plus de 28.000 personnes et fait des millions de sans-abri en Turquie et en Syrie.

D’après les derniers bilans officiels, le tremblement de terre d’une magnitude de 7,8 a fait au moins 28.191 morts : 24.617 en Turquie et 3.574 en Syrie.