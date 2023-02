«C’est tout ce dont Arsenal a besoin»: Leandro Trossard fait déjà l’unanimité en Angleterre après son premier but pour les Gunners (vidéo)

Samedi après-midi, Arsenal a partagé l’enjeu contre Brentford, 1-1, pour la 23e journée de Premier League, malgré le premier but de Trossard pour les Gunners.

Après une heure de jeu sans le moindre but, il aura fallu moins de cinq minutes à Leandro Trossard, monté au jeu à la 62e minute à la place de Martinelli, pour inscrire un but libérateur en faveur des Gunners en coupant au deuxième poteau le centre de Saka (66e). Cependant, Toney est venu couper court aux célébrations en égalisant (74e) pour arracher le partage.

Et le but de Leandro Trossard ne fait que confirmer ce que les observateurs pendent de lui en Angleterre. « The Sun » lui a attribué une noté de 8/10 pour sa prestation alors que son concurren, Gabriel Martinelli, n’a obtenu qu’un 5. « Trossard a été récompensé par son premier but sous le maillot d’Arsenal. Arteta peut-il encore le mettre sur le banc ? », peut-on y lire.

Le Daily Mail n’avait également que des éloges pour Trossard. « Il n’est resté sur le terrain que quelques minutes et a fait la différence. Trossard, c’est tout ce dont Arsenal a besoin. »

Enfin, la BBC écrit sur son site : « L’attaquant belge semble être un bon atout depuis son arrivée de Brighton & Hove Albion pour 27 millions de livres sterling le mois dernier et avec un tir de loin, il était proche d’un deuxième but ».