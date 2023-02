La grosse colère de Christophe Galtier après la nouvelle défaite du Paris Saint-Germain: «C’est insuffisant» (vidéo)

L’AS Monaco a remporté la victoire contre le Paris Saint-Germain, 3-1, pour la 23e journée de Ligue 1, samedi après-midi. Le club dirigé par Philippe Clement accède ainsi à la deuxième place du classement. Pour le PSG, il s’agit d’une défaite inquiétante à trois jours d’accueillir le Bayern Munich en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.

Christophe Galtier était furieux à l’issue de la rencontre : « « Oui je suis furieux parce que l’entame est catastrophique et on a l’espoir avec ce but. On prend un troisième but dans le temps additionnel de la première période sur une transition. Rentrer à 3-1, c’est plus compliqué. Il y a de la colère. On fait avec les forces actuelles, c’est bizarre de dire ça quand on est au PSG. Mais le groupe est comme ça. Il y avait des absents, et pas n’importe lesquels, on a eu un virus ce matin », confie-t-il au micro de Prime Video.

Et d’ajouter : « C’est une période difficile pour tout le monde, les joueurs, et les supporters. On vient d’enchaîner une défaite à Marseille, une défaite ici. On a un grand rendez-vous mardi et il faut l’union sacrée pour remobiliser tout le monde et retrouver de l’énergie, de la confiance et des joueurs disponibles. »