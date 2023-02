Attaque évitée lors de Miss Belgique: de nouvelles révélations sur le suspect arrêté

Un drame a-t-il été évité lors de la cérémonie de Miss Belgique, qui se tenait ce samedi soir ? Un homme menaçant a en tout cas été arrêté peu de temps avant la cérémonie, et il se pourrait qu’il ait eu pour projet d’y commettre une attaque.

L’homme était en tout cas lourdement armé et avait un gilet pare-balles dans son véhicule. On apprend également, via un communiqué du parquet fédéral, que l’individu était accompagné d’une femme néerlandaise, dont on ignore pour l’instant si elle était au courant des éventuels plans de l’homme arrêté.

« Hier vers 17h30, Peter C., né en 1976, a été arrêté à La Panne. Il était en possession d’une arme de poing. Une arme à feu et un gilet pare-balles ont également été trouvés dans son véhicule. L’enquête a révélé qu’il envisageait potentiellement de commettre un attentat lors de l’élection de Miss Belgique qui devait avoir lieu peu de temps après à Plopsaland. Les motivations exactes de Peter C. ne sont toujours pas claires. Il n’était connu ni de la police ni des services de renseignement. Il était accompagné d’une femme de nationalité néerlandaise. On ignore pour l’instant si elle était au courant de ses plans.