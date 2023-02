Thierry Henry critique les joueurs du Paris Saint-Germain après la défaite contre Monaco: «Au niveau de l’envie, ce n’est pas ça» (vidéo)

Au micro de Prime Video, il explique ainsi : « Au niveau de l’envie et de la structure, ce n’était pas ça. A eux de répondre contre le Bayern. Nous, on se pose des questions mais il n’y a que l’équipe qui peut répondre. Ce n’est pas évident quand tu es coach de trouver les solutions. »

Et de conclure : « A la fin du match contre de Reims, on a parlé de la façon de les remotiver. Et ça n’a toujours pas bien fonctionné. J’espère qu’ils vont pouvoir retrouver cette motivation avant le match du Bayern. Et pas seulement la motivation. »