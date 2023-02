Une étude pointe la naïveté de la Belgique face à Alibaba

On ne va pas dire que ça se lit comme un roman, mais pour une publication scientifique, l’étude Pire que la cocaïne. Évaluation de l’impact du méga-hub d’Alibaba à Liège du professeur en relations internationales de la VUB Jonathan Holslag est assez interpellante. Elle permet d’aller de découverte en découverte entre la naïveté belge face à des promesses d’emplois et une stratégie chinoise d’expansion et de contrôle avec un outil économique comme le hub européen d’Alibaba installé officiellement à Liege Airport depuis un peu plus d’un an. L’étude de Jonathan Holslag, qui a écrit plusieurs livres sur la Chine et est expert pour la Commission européenne, s’intègre dans un pôle de recherche sur la géo-économie en développement avec l’Ecole royale militaire.