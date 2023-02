Attaque évitée lors de Miss Belgique: l’homme voulait «commettre un bain de sang»

Ce dimanche, le parquet fédéral a également communiqué sur l’affaire, signalant que l’homme était lourdement armé et avait un gilet pare-balles dans son véhicule. On apprend également qu’il était accompagné d’une femme néerlandaise, dont on ignore pour l’instant si elle était au courant des éventuels plans du suspect.

Un drame a-t-il été évité lors de la cérémonie de Miss Belgique, qui se tenait ce samedi soir ? Cela semble de plus en plus probable. D’après des documents consultés par le Nieuwsblad, un homme, arrêté peu de temps avant la cérémonie, avait envoyé un mail à son ex-femme ce samedi. Il y écrivait son intention de « commettre un bain de sang ».

« Hier vers 17h30, Peter C., né en 1976, a été arrêté à La Panne. Il était en possession d’une arme de poing. Une arme à feu et un gilet pare-balles ont également été trouvés dans son véhicule. L’enquête a révélé qu’il envisageait potentiellement de commettre un attentat lors de l’élection de Miss Belgique qui devait avoir lieu peu de temps après à Plopsaland. Les motivations exactes de Peter C. ne sont toujours pas claires. Il n’était connu ni de la police ni des services de renseignement. Il était accompagné d’une femme de nationalité néerlandaise. On ignore pour l’instant si elle était au courant de ses plans. Le dossier a été confié à un juge d’instruction de l’arrondissement judiciaire de Flandre-Occidentale, division de Bruges. Il décidera dans le courant de la journée ou lundi matin si les deux personnes devront ou non comparaître devant lui et de l’éventuelle délivrance d’un mandat d’arrêt », a communiqué le parquet.