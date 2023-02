Stoffel Vandoorne après sa 8e place en Inde (Formule E): «Nous devons mieux réussir nos qualifications»

L’écurie DS-Penske est enfin revenue aux affaires en Formule E, après deux premiers week-ends décevants. Mais c’est Jean-Eric Vergne qui en a profité en s’imposant samedi à Hyderabad, théâtre de la première course disputée par les monoplaces électriques en Inde. Le Français a devancé la Envision de Cassidy et les Porsche de da Costa et Wehrlein. Nanti de 80 points, l’Allemand continue à dominer le championnat devant Dennis (62) et Vergne (31).

Quant à Stoffel Vandoorne (16e au championnat, avec 5 points), il a dû se contenter de la 8e place finale, après avoir écopé d’une pénalité en fin de course pour dépassement des limites de la piste. « Cette pénalité m’a malheureusement fait perdre deux places », soupirait le Roularien. « D’un autre côté, je dois me satisfaire du fait d’avoir pu remonter de la 17e position sur la grille pour quand même rentrer dans les points. Nos qualifications restent le gros point à améliorer. On a une bonne vitesse en course, ainsi qu’une bonne gestion de l’énergie, mais quand il faut revenir de si loin, il est complètement illusoire de signer un bon résultat. JEV y est arrivé, et c’est un excellent résultat pour l’équipe. C’est ce qu’il faut retenir de ce week-end, avant de mettre le cap sur l’Afrique du Sud ».