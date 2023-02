Ces chatbots qui font trembler la toile

Normalement, quand on prépare un citytrip dans la Ville Lumière avec des enfants, soit on sort son « Guide du Routard » et on épluche les pages pour dénicher toutes les activités qui en valent le coup, soit on se tourne vers Google avec une recherche du genre « sorties enfants Paris ». Puis on brasse des dizaines d’adresses web avant de plancher sur son planning.

Demain, il suffira de demander : « Prépare un week-end à Paris avec deux enfants de neuf et onze ans » avant de voir s’afficher, en plus d’une liste traditionnelle de liens, une réponse sourcée rédigée en direct par une IA sous la forme d’un planning complet. Et cela change tout.